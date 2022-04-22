Суркіса зупинили на кордоні з незадекларованими годинниками – ЗМІ

22 квітня народного депутата Григорія Суркіса зупинили на прикордонному пункті пропуску «Краковець» через 13 незадекларованих годинників, які він намагався вивезти через «зелений коридор». Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела у ДПСУ.

«На даний момент митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників. Прикордонники не пропускають Суркіса ні туди, ні назад», – зазначають журналісти.

У ДПСУ офіційно не підтверджують, але і не спростовують це.



Водночас, за інформацією з власних джерел Радіо Свобода, народний депутат наразі перебуває на пункті пропуску.

Суркіс цю інформацію наразі не коментував.

23 березня ДБР порушило кримінальне провадження щодо інспекторів митного посту «Вилок» Закарпатської митниці, які пропустили через кордон автомобілі братів Суркісів без перевірки.

За інформацією відомства, 26 лютого 2022 року в зону митного контролю прибули дві автівки, за кермом яких перебували Григорій та Ігор Суркіси з чотирма пасажирами в кожній машині. Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії передбачені законодавством під час воєнного стану, заявили у бюро.

ДБР порушило провадження після того, як раніше видання «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що Григорій та Ігор Суркіси виїхали з України на початку збройного вторгнення Росії, вивізши на своїх машинах, серед іншого, своїх родичів-чоловіків віком від 18 до 60 років – попри указ президента про загальну мобілізацію.

Як свідчить документ прикордонників, який опинився в розпорядженні журналістів, Суркіси виїхали до Угорщини окремо на двох автівках 26 лютого між 22:40 і 23:00. Співрозмовники в Держприкордонслужбі сказали, що Суркіси виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили готівку на суму 17,6 мільйона доларів.