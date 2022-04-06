«Я не займався цим питанням» – Монастирський про обставини виїзду братів Суркісів з України

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в етері програми «Свобода Live» прокоментував виїзд з України Григорія та Ігоря Суркісів.

«Я не займався цим питанням. Я також із засобів масової інформації чув. Спілкувався потім з представниками спецслужб, які обговорювали цей кейс. Тому я не можу зараз прокоментувати. Я не глибше, ніж ЗМІ володію цим питання», – сказав міністр, відповідаючи на запитання, за яких обставин братам Суркісам з родичами-чоловіками призовного віку вдалось покинути територію України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Монастирський додав, що випадки хабарництва серед прикордонників за «сприяння» у виїзді чоловікам призовного віку розслідує Державне бюро розслідувань.

«Сьогодні залучені до перевірки цієї інформації представники державного бюро розслідування. Дійсно у соцмережах, ЗМІ час від часу виникає така інформація, вона перевіряється сьогодні вже не внутрішньою безпекою прикордонників, а слідчими і оперативними співробітниками ДБР. Бюро має зробити чіткий висновок, тому що у більшості випадків, які ми перевіряли, інформація не підтверджувалась», – додав Монастирський.

23 березня ДБР порушило кримінальне провадження щодо інспекторів митного посту «Вилок» Закарпатської митниці, які пропустили через кордон машини братів Суркісів без перевірки.

За інформацією відомства, 26 лютого 2022 у зону митного контролю прибули дві автівки, за кермом яких перебували Григорій та Ігор Суркіси з чотирма пасажирами в кожній машині. Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії передбачені законодавством під час воєнного стану.

ДБР порушило провадження після того, як раніше видання «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що Григорій та Ігор Суркіси виїхали з України на початку збройного вторгнення Росії, вивізши на своїх машинах, серед іншого, своїх родичів-чоловіків віком від 18 до 60 років – попри указ президента про загальну мобілізацію.

Як свідчить документ прикордонників, який опинився в розпорядженні журналістів, Суркіси виїхали до Угорщини окремо на двох автівках 26 лютого між 22:40 і 23:00. Співрозмовники в Держприкордонслужбі сказали, що Суркіси виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили готівку на суму 17,6 мільйона доларів.