Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

«Я не займався цим питанням» – Монастирський про обставини виїзду братів Суркісів з України

За даними ДБР, 26 лютого 2022 у зону митного контролю прибули дві автівки, у яких перебували брати Суркіси з чотирма пасажирами в кожній машині. Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії передбачені законодавством під час воєнного стану.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в етері програми «Свобода Live» прокоментував виїзд з України Григорія та Ігоря Суркісів.

«Я не займався цим питанням. Я також із засобів масової інформації чув. Спілкувався потім з представниками спецслужб, які обговорювали цей кейс. Тому я не можу зараз прокоментувати. Я не глибше, ніж ЗМІ володію цим питання», – сказав міністр, відповідаючи на запитання, за яких обставин братам Суркісам з родичами-чоловіками призовного віку вдалось покинути територію України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Монастирський додав, що випадки хабарництва серед прикордонників за «сприяння» у виїзді чоловікам призовного віку розслідує Державне бюро розслідувань.

«Сьогодні залучені до перевірки цієї інформації представники державного бюро розслідування. Дійсно у соцмережах, ЗМІ час від часу виникає така інформація, вона перевіряється сьогодні вже не внутрішньою безпекою прикордонників, а слідчими і оперативними співробітниками ДБР. Бюро має зробити чіткий висновок, тому що у більшості випадків, які ми перевіряли, інформація не підтверджувалась», – додав Монастирський.

23 березня ДБР порушило кримінальне провадження щодо інспекторів митного посту «Вилок» Закарпатської митниці, які пропустили через кордон машини братів Суркісів без перевірки.

За інформацією відомства, 26 лютого 2022 у зону митного контролю прибули дві автівки, за кермом яких перебували Григорій та Ігор Суркіси з чотирма пасажирами в кожній машині. Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії передбачені законодавством під час воєнного стану.

ДБР порушило провадження після того, як раніше видання «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що Григорій та Ігор Суркіси виїхали з України на початку збройного вторгнення Росії, вивізши на своїх машинах, серед іншого, своїх родичів-чоловіків віком від 18 до 60 років – попри указ президента про загальну мобілізацію.

Як свідчить документ прикордонників, який опинився в розпорядженні журналістів, Суркіси виїхали до Угорщини окремо на двох автівках 26 лютого між 22:40 і 23:00. Співрозмовники в Держприкордонслужбі сказали, що Суркіси виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили готівку на суму 17,6 мільйона доларів.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG