Керівник НАЗК: наразі конфіскувати майно у Медведчука не дозволяє закон

Очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков каже, що конфіскувати майно і активи Віктора Медведчука на користь держави Україна поки що не дозволяє чинне законодавство. Однак ситуація може змінитися уже цього тижня.

«Активи Віктора Медведчука можна буде конфіскувати у разі ухвалення Верховною Радою на цьому тижні законопроєкту 7194. Наразі закон не дає такої можливості. Тому ці активи на мільярди гривень не конфісковані», – зазначив Новіков.

Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб (номер 7194 від 23.03.2022) передбачає у тому числі «удосконалення правового механізму вилучення заблокованих підсанкційних активів».

31 березня Комітет з питань економічного розвитку ВР надав свій висновок щодо законопроєкту, у якому рекомендував включити його до порядку денного сесії Верховної Ради.

12 жовтня 2021 року суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня в справі про закупівлю вугілля з Росії через окуповані території. Пізніше йому продовжили цей запобіжний захід. Сторона обвинувачення просила визначити заставу в 1 мільярд гривень. Медведчук заявив, що всі докази у справі проти нього «сфабриковані».

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, у яких ішлося, серед іншого, про державну зраду.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука. Згодом він запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.

Спочатку Росія не поспішала коментувати затримання Медведчука. Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що повідомлення про цю подію потребує додаткової перевірки. Однак 13 квітня він пояснив, що «Медведчук не є громадянином Росії, не має жодного стосунку до спеціальної воєнної операції». Проте, за словами Пєскова, Росія «безперечно слідкуватиме за долею Медведчука» та «закликає до цього європейських політиків».

У листопаді 2021 року «Схеми» показали палац Медведчука-Марченко зі шубосховищем і секретною кімнатою.

Маєток має понад сотню окремих приміщень площею понад дві тисячі квадратних метрів. Це два ліфти, шубосховище, басейн, масажна, перукарня, тренажерна зала, склад картин, камінна, кімнати для покоївок, пункт спостереження охорони, власна церква та ще ціла низка об’єктів.