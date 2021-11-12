Як живе під санкціями Віктор Медведчук – голова політради «Опозиційної платформи – За життя»? За словами самої дружини політика Оксани Марченко, у них «проста родина», яка живе «невибагливо».

Рішенням РНБО, у фінансових операціях подружжя обмежене з лютого. Як виявили «Схеми», це не заважає їм проводити капітальний ремонт у своєму маєтку в Пущі-Водиці під Києвом площею у понад дві тисячі квадратних метрів.

Сама Оксана Марченко стверджувала, що готова на весь світ розповісти, як невибагливо живе її родина.

«Схеми» отримали у своє розпорядження унікальні креслення – плани реконструкції палацу Медведчука-Марченко. Це – перепланування 4-поверхового маєтку кума Путіна, що розташований на території колишніх державних дач.

Що у розумінні подружжя Медведчука значить жити невибагливо? Наприклад, мати сховище для шуб. Склад для картин – їх у Медведчука аж 520. А ще – секретну кімнату, окремий склад для ялинкових іграшок, 18-метровий басейн та власну церкву на горищі (у декларації політика 227 ікон).

Що ще є в будинку «простої родини» Медведчука-Марченко, який вони ремонтують попри санкції? Пропонуємо вам долучитися до «екскурсії» палацом кума Путіна.