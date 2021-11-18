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Зеленський затвердив санкції РНБО проти 28 співробітників спецслужб Росії

Санкції запроваджені за поданням Служби безпеки України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року, яке запроваджує санкції проти 28 співробітників розвідувальних та спеціальних служб Російської Федерації.

Відповідний документ №584/2021 розміщений на сайті глави держави та набирає чинності з дня його опублікування.

Рада національної безпеки і оборони України 20 серпня ухвалила рішення про запровадження санкцій проти 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб Росії за поданням СБУ.

«Санкції, які сьогодні запропонувала запровадити Служба безпеки, стосуються кількох напрямів. У першу чергу вони орієнтовані на захист громадян і протидію російській агресії та гібридній війні. За кожним напрямом ми працюємо системно і цілеспрямовано», – заявив голова СБУ Іван Баканов.

Переліку згаданих 28 осіб у СБУ не навели, у додатку до указу Зеленського ці прізвища вказані.

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