У «хатньої робітниці» Медведчука вилучили майже 500 тис дол та близько 90 тис євро – ОГП

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що у громадянки, яка працювала «хатньою робітницею» у народного депутата Віктора Медведчука, вилучили значну суму в іноземній валюті.

«У хатньої робітниці провели санкціонований судом обшук та вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро. І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони, а раптом – спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось – це ж життя. Так, вона така: корислива, везуча, продумана, сучасна хатня робітниця Медведчука», – написала Венедіктова у фейсбуці.

За її даними, обшуки відбулися у ході розслідування кримінального провадження про «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України».

Інших деталей очільниця ОГП не вказала. Про особу жінки і її позицію також наразі нічого невідомо.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання Віктора Медведчука, який після зникнення з-під домашнього арешту наприкінці лютого був оголошений у державний, міждержавний та міжнародний розшук.

16 квітня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. 18 квітня Служба безпеки України оприлюднила відеозвернення, на якому Медведчук просить обміняти його на захисників і жителів оточеного російськими військами Маріуполя. Господар Кремля Володимир Путін, який є кумом Медведчука, поки не поспішає це робити.