У вцілілі будинки жителів Маріуполя заселяють невідомих людей – міська рада

У вцілілі будинки жителів Маріуполя, які виїхали з міста, заселяють невідомих людей, повідомила Маріупольська міська рада в своєму телеграм-каналі 30 квітня.

За даними мерії, жителька маріупольського селища Старий Крим повідомила, що в її помешкання «селищна рада, яка працює під прапором так званої «ДНР», заселила інших людей.

«Це не поодинокий випадок, коли рашисти заселяють у чужі будинки та квартири тих людей, кого самі ж залишили без даху над головою. Більше того, коли приїжджають власники за своїми речами, нові мешканці можуть їх не віддати. Це свідчить про те, що на окупованій території панує тотальне самоуправство та беззаконня», – повідомили у міській раді.

За повідомленням міської ради, за два місяці внаслідок дій російських військових у Маріуполі загинули понад 20 тисяч людей, а понад 40 тисяч – насильно вивезені.

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла». А пропонований «штурм промзони «Азовсталі» наказав скасувати через недоцільність. Він не уточнив, чи триватиме бомбардування території підприємства.

27 квітня у міській раді Маріуполя заявили, що обстріли і спроби штурму «Азовсталі» не припинялися ще жодної години.

29 квітня у ЗМІ з'явилась інформація про те, що евакуація цивільних з «Азовсталі» може відбутися 29 квітня, але Радіо Свобода не вдалося отримати офіційного підтвердження цієї інформації, а сама евакуація того дня так і не була проведена.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивести з міста цивільних і поранених військових.