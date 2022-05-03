Росія після 2005-го подвоїла бюджет оборони, але не отримала домінування над Україною – британська розвідка

Росія збільшила бюджет на сектор оборони приблизно вдвічі в період з 2005 по 2018 рік, проте не змогла конвертувати його у вирішальну перевагу в ході вторгнення до України. Про це йдеться в зведенні Міністерства оборони Великої Британії на основі даних її розвідки станом на ранок 3 травня.

Як зазначають у відомстві, з 2008 року інвестиції у воєнні потужності Росії в повітрі, на землі та на морі підкріплювала також програма експансивної воєнної модернізації New Look.

«Однак, модернізація фізичного обладнання не дозволила Росії домінувати в Україні. Невдачі як у стратегічному плануванні, так і в оперативному виконанні не дозволили їй перетворити чисельну силу на вирішальну перевагу», – констатують у британському Міноборони.

За спостереженнями розвідки, російська армія «значно ослабла, як матеріально, так і концептуально», внаслідок вторгнення до України, і відновлення після цього буде ускладнене через санкції.

«Це матиме тривалий вплив на здатність Росії розгортати звичайні військові сили», – підсумовує відомство.