Харківщина: за добу через обстріли військ РФ 1 людина загинула, 3 – поранені

У Харківській області за добу від обстрілів російських загарбників одна людина загинула, троє зазнали поранень, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

«За минулу добу російські окупаційні війська завдали по Харкову два удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл. Від вогню постраждали цивільні об’єкти на Північній Салтівці», – повідомив він.

Також, у Харківському районі через обстріли військ РФ виникла пожежа на одному з підприємств, каже Синєгубов.

«Фабрика на період воєнного стану не працювала, приміщення зазнали значних руйнувань. На жаль, загинув 46-річний працівник, який на час обстрілів перебував на території», – повідомив Синєгубов.

Крім того, у Харківській області війська протягом доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.

«За добу на Харківщині 3 поранених: Харків – 2 особи, Чугуївський район – 1 людина. Також медики надають допомогу жителям населених пунктів, звільнених від окупантів», – додав посадовець.

Наразі активні бойові дії тривають на Ізюмському напрямку, повідомив Синєгубов.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні також повідомляв, що напередодні «на Слобожанському напрямку ворог продовжував обстріли міста Харкова та прилеглих населених пунктів.На Ізюмському напрямку противник здійснював активний вогневий вплив на підрозділи наших військ».