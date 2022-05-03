У Скадовську поновлено зв’язок. Є дані, що на територіях в окупації інтернет-трафік йде через Росію

В окупованому російськими військами Скадовську Херсонської області відновився мобільний зв’язок, повідомив у фейсбуці мер Олександр Яковлєв.

«У Скадовську з’явився мобільний зв’язок. Поки що без інтернету», – написав він, не надавши деталей щодо операторів, чий зв’язок запрацював.

Олександр Яковлєв працює дистанційно, оскільки російські загарбники «призначили» в місті своє «керівництво».

Про те, що зник зв’язок на Херсонщині, а також частково на Запоріжжі, стало відомо 1 травня.

Українська влада заявила, що причинами відсутності зв’язку стали обриви військами РФ «обладнання волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах».

2 травня агенція Reuters із посиланням на лондонську компанію NetBlocks, яка займається моніторингом збоїв у роботі інтернету, повідомила, що Росія перенаправляє інтернет-трафік на окупованій території Херсонської області на свою інфраструктуру.

NetBlocks підтвердила, що відстежила майже повне відключення інтернету в Херсонській області в суботу, яке торкнулося різних українських провайдерів. З’єднання було відновлено за кілька годин, але різні метрики показали, що трафік тепер іде через Росію.

«Підключення до мережі було направлене через російський інтернет, а не через українську телекомунікаційну інфраструктуру, а, отже, тепер, ймовірно, підлягає російському інтернет-регулюванню, нагляду та цензурі», – повідомили у NetBlocks.

Про те, що фахівці працюють над відновленням зв’язку в Херсонській і частково Запорізькій областях, раніше заявляв міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.