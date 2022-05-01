Зв’язок, який зник на Херсонщині та Запоріжжі, відновлять – Федоров

Роботи з відновлення зв’язку на півдні України вже ведуться, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 1 травня.

Він нагадав, що раніше стало відомо про відключення російськими окупаційними військами мобільного зв’язку та інтернету на Херсонщині та в частині Запорізькою області.

Читайте також: В Україні зареєстрували представництво Starlink – Федоров

«Причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах. Роботи вже ведуться, зв’язок буде відновлено», – заявив він.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомила про зникнення зв’язку в Херсонській області та в частині Запорізької вранці 1 травня. За її даними, Росія намагається звинуватити в зникненні зв’язку українську владу.