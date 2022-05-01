Російські військові викрали депутата Новокаховської міської ради – Каховська громада

Військові Росії викрали депутата міської ради Нової Каховки, повідомляє пресслужба Каховської міської територіальної громади 1 травня.

Як пояснює міська влада, вона публікує дані про злочини окупаційної влади стосовно сусідніх громад на прохання їхніх мешканців.

«19 квітня із власного будинку військовими рф було забрано мешканця Нової Каховки, депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Протоковило Ігора Анатолійовича (1989 року народження)», – йдеться в повідомленні.

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Наразі місце перебування Протоковила невідоме.

На Запоріжжі під час евакуації з Мелітополя 17 квітня затримали і забрали у невідомому напрямку сина голови Запорізької районної державної адміністрації Олега Буряк Владислава.