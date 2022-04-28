Російський рубль на окупованій частині Херсонщини «не приживеться» – Данілов

Росія не зможе легітимізувати свій контроль над окупованими територіями – таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у ефірі Радіо Свобода.

Він прокоментував так званий «референдум», який Росія готує на окупованій частині Херсонської області.

«Це не є референдуми. Це звичайна класика рашистів, яка використовується для нібито легалізації тих дій, які вони проводили. Вони не мають ніякого ні юридичного, ні міжнародного значення. Це звичайний рашизм, який на сьогодні «квітне», на превеликий жаль, на території РФ… Я більш ніж впевнений, що навіть якщо відбудуться якісь дії там, вони точно не можуть тягнути ні на який референдум, тому що Росія немає ніякого відношення до наших територій», – сказав Данілов.

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Він також назвав класичною російською практикою спробу запровадити в обіг рублі на захопленій території.

«Коли вони захоплюють ту чи іншу територію, вони хочуть поміняти банківську систему. Наскільки це приживеться на Херсонщині, я сказати точно вам можу – не приживеться. Певний час вони можуть мати якісь спроби зробити таку валюту – псевдовалюту, що має рухатись на цій території. Але, маючи на увазі той супротив, який чинять херсонці і всі громадяни нашої країни, я більш ніж впевнений, що це на короткий проміжок часу», – заявив секретар РНБО.

16 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що на Херсонщині військові РФ планують провести псевдореферендум на початку травня. За даними омбудсменки, у цей період – з 1 по 10 травня – війська Російської Федерації мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та вимкнути весь зв’язок.

25 квітня у Херсоні російські окупанти захопили міськраду.

26 квітня стало відомо, що російські окупаційні сили призначили своїх «керівників» міста та області. За словами Лагути, представили так званого «голову Херсонської обладміністрації» Володимира Сальдо та «головою Херсонської міської адміністрації» – Олександра Кобця.