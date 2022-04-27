Влада рекомендує фермерам Херсонщини взяти паузу до звільнення області – голова ОВА

Влада України запропонувала аграріям Херсонщини утриматися цього року від весняно-польових робіт і взяти паузу до визволення області від російських військових, заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.

«Не можна вивезти (на підконтрольну територію України – ред.) землю, техніку, ви ж розумієте, так. Не можна вивезти трактори, комбайни. Я можу вам сказати те, що я чув своїми вухами. Що найвище політичне керівництво держави запропонувало аграріям Херсонщини, враховуючи, що зараз, зі зрозумілих причин, неможливо, за українськими законами, привезти та продати паливо, гербіциди, подати воду, яка так потрібна Херсонщині (...), зробити паузу», – сказав голова Херсонської області.

За словами Лагути, українські правоохоронні органи мають дати оцінку тому, де і як закуповуються фермерами Херсонщини паливно-мастильні матеріали, гербіциди, як подаватиметься вода для зрошення і куди продаватиметься продукція, яка вирощуватиметься на Херсонщині.

«Я можу сказати, що херсонським фермерам було запропоновано утриматися цього року від весняно-польових робіт. Хтось (із фермерів – ред.) працює, хтось мав запаси свого палива і на ньому працює. Хтось не став садити ярі культури, а прямо зараз удобрює, намагатиметься прибирати озиму продукцію. Адже це не співпраця з окупантами. Це питання дуже складне. Але палива, яке могла поставити держава Україна, на Херсонщині немає», – додав голова Херсонської ОВА.

25 квітня у Херсоні російські військові захопили міську раду. Будівлю Херсонської облдержадміністрації вони зайняли ще 1 березня.

26 квітня стало відомо, що російські військові призначили своїх «керівників» міста й області. Вони представили «голову Херсонської обладміністрації» Володимира Сальда і «голову Херсонської міської адміністрації» Олександра Кобця.

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