Під час роздачі гуманітарної допомоги у жителів Херсонщини збирають дані для «референдуму» – Лагута

Голова Херсонської військової обладміністрації Геннадій Лагута повідомив, що на Херсонщині окупанти збирають дані громадян для проведення так званого референдуму зі створення так званої «Херсонської народної республіки». Про це він заявив в етері Свобода Live 26 квітня.

«Референдум – це волевиявлення громадян. А волевиявлення громадян Херсонщини – це жити в квітучій Херсонській українській області. Жити так, як ми жили: будувати плани і розвиватись. Волевиявлення одне – щоб окупант скоріше забрався з області, а ми повернулися до нашого звичайного життя», – сказав голова ОВА.

За його словами, почастішали розмови про створення «ХНР» під час роздачі гуманітарної допомоги.

«Особливо при роздачі гуманітарної допомоги, при захопленні територіальних громад окупанта дуже цікавлять паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників та просто людей, які проживають в тій чи іншій громаді. Всі ці їхні вчинки свідчать про те, що збирають дані, щоб потім певно зробити підтасування і провести так званий референдум», – заявив Лагута.

Він зазначив, що проведення так званого референдуму буде абсолютно незаконним і не матиме законодавчої бази.

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«Вся Херсонщина хоче жити в Україні», – додав очільник області.

16 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що на Херсонщині військові РФ планують провести псевдореферендум на початку травня. За даними омбудсменки, у цей період – з 1 по 10 травня – війська Російської Федерації мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та вимкнути весь зв’язок.

25 квітня у Херсоні російські окупанти захопили міськраду.

26 квітня стало відомо, що російські окупаційні сили призначили своїх «керівників» міста та області. За словами Лагути, представили так званого «голову Херсонської обладміністрації» Володимира Сальдо та «головою Херсонської міської адміністрації» – Олександра Кобця.