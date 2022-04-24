СБУ затримала депутата місцевої ради на Херсонщині, завербованого Росією

Служба безпеки України повідомила про затримання депутата однієї з місцевих рад Херсонської області, йдеться в зведенні відомства 24 квітня.

За даними Служби, чоловіка завербували представники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії для розвідувально-підривної діяльності.

«Після початку повномасштабної агресії РФ проти України колаборант допомагав «розквартировувати» російських військових у тимчасово окупованому Херсоні. Також надавав загарбникам орієнтири місцевості для патрулювання території міста», – стверджує СБУ.

Правоохоронці затримали депутата під час поїздки до Одеси – звідти він, за повідомленням, планував виїхати за кордон, використовуючи іноземний паспорт.

Служба також заявляє про затримання низки людей за підозрою в співпраці з Росією у Харківській, Луганській, Донецькій областях і в Одесі.

«Крім того, СБУ заблокувала діяльність групи енергетичних компаній, якими керували з РФ. Серед них – п’ять комерційних структур, що займались постачанням природного газу та електроенергії. Ці компанії могли використовувати частину прибутків на підтримку загарбницьких дій кремля проти України», – йдеться в зведенні.

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СБУ додає, що блокування цих активів не вплине на кінцевих споживачів. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на запит правоохоронців анулювала ліцензії на господарську діяльність цих структур.

Служба безпеки України 5 квітня заявила, що затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури за підозрою у держзраді.