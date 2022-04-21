Депутату з Харківщини повідомили про підозру у держраді – голова ВЦА

Депутату Липецької сільської ради Вадиму Кудікову повідомили про підозру у держзраді. Про це заявив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов.

«Кудіков ще на початку повномасштабної збройної агресії РФ зрадив Україні, пішов на співпрацю з окупантами та зайняв посаду так званого «голови адміністрації Липців». На цій «посаді» Кудіков надавав окупантам доступ до адмінбудівель Липців та Глибокого, розповідав військам загарбників про шляхи пересування територіями, здавав місцевих, які брали участь в АТО/ООС», – написав Синєгубов.

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Станом на 18 квітня ДБР вручило близько 40 підозр про державну зраду та колабораціонізм та відкрило за цими статтями 240 кримінальних проваджень.

Офіс генерального прокурора 30 березня повідомив, що Краматорська окружна прокуратура передала до суду перший обвинувальний акт за статтею про колабораціонізм.