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Держзрада та колаборціонізм: ексдепутату від «Опоблоку» повідомили про підозру

За даними слідства, чоловік закликав мешканців окупованої території до покори та прийняття «русского мира»

Ексдепутату Херсонської обласної ради від політичної партії «Опозиційний блок» повідомили про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності. Про це заявляє Офіс генерального прокурора.

«Депутат Херсонської облради VII скликання долучився до організації та проведення масових заходів на тимчасово окупованих територіях м. Херсон на підтримку держави-агресора та її окупаційних військ, закликаючи мешканців до покори та прийняття «руського миру», – зазначають в ОГПУ.

За даними слідства, чоловік домовився із військовослужбовцями Росії про силове забезпечення йому умов для керівництва одним із міст Херсонської області і, зрештою, добровільно обійняв посаду керівника у створеній окупаційній адміністрації.

За такі дії йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

7 квітня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом в Україні буде оприлюднено реєстр колаборантів.

Стаття про колабораціонізм набрала чинності 15 березня 2022 року. Станом на 30 березня було зареєстровано 151 кримінальне провадження за цією статтею.

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