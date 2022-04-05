Мера Рубіжного підозрюють у колабораціонізмі – Офіс генпрокурора

Щодо мера міста Рубіжне на Луганщині порушили кримінальне провадження за статтею «колабораціонізм», повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, у березні 2022 року мер здійснював публічні заклики до підтримки рішень та дій Російської Федерації в частині так званої «віськової операції» на території України, збройних формувань та окупаційної адміністрації РФ. Також він закликав до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією РФ, до невизнання поширення державного суверенітету на тимчасово окупованій території України», – зазначають в ОГПУ.

Російська армія, за даними українських військових, безперервно обстрілює місто Рубіжне Луганської області. Як стверджує Генштаб ЗСУ, нині основні зусилля війська РФ зосереджують на взятті під контроль цього та інших насеоених пунктів Донбасу.

5 квітня у російська армія влучила тут у цистерну з азотною кислотою.