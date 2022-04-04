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Армія Росії обстрілює на Луганщині автобуси з цивільними, щоб зірвати евакуацію – голова ОВА

Руйнування внаслідок обстрілу міста Лисичанська, Луганська область, 26 березня 2022 року

Російська армія обстрілює автобуси з цивільними людьми, щоб зірвати евакуацію на Луганщині. Про це 4 квітня повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Автобуси декілька разів потрапляли під обстріли, орки не хочуть, аби люди рятувалися. Проте, ми робимо неможливе, щоб зберегти Вам життя», – зазначив він.

На підтвердження своїх слів Сергій Гайдай опублікував фото одного із таких автобусів
На підтвердження своїх слів Сергій Гайдай опублікував фото одного із таких автобусів

Попри такі перешкоди, за словами Гайдая, 4 квітня з Луганщини все ж таки вдалося евакуювати майже 1000 людей. Зокрема: 452 – з Лисичанська, 136 – з Кремінної, 22 – з Рубіжного, 117 – з Гірської громади, 244 – з Сіверськодонецька.

«Через постійні обстріли з Попасної людей вивезти не вдалося», – додав Гайдай.

За його словами, для тих, хто продовжує залишатися на Луганщині, буде завезено кілька тонн гуманітарної допомоги: їжу, ліки, засоби гігієни.

4 квітня, за даними української влади, заплановані два гуманітарні коридори.

Перший: із Маріуполя до Запоріжжя.

Другий: із міст Сіверськодонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та села Нижнє Луганської області.

Минулої доби по гуманітарних коридорах вдалося евакуювати 2 694 людини.

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