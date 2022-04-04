Армія Росії обстрілює на Луганщині автобуси з цивільними, щоб зірвати евакуацію – голова ОВА

Російська армія обстрілює автобуси з цивільними людьми, щоб зірвати евакуацію на Луганщині. Про це 4 квітня повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Автобуси декілька разів потрапляли під обстріли, орки не хочуть, аби люди рятувалися. Проте, ми робимо неможливе, щоб зберегти Вам життя», – зазначив він.

Попри такі перешкоди, за словами Гайдая, 4 квітня з Луганщини все ж таки вдалося евакуювати майже 1000 людей. Зокрема: 452 – з Лисичанська, 136 – з Кремінної, 22 – з Рубіжного, 117 – з Гірської громади, 244 – з Сіверськодонецька.

«Через постійні обстріли з Попасної людей вивезти не вдалося», – додав Гайдай.

За його словами, для тих, хто продовжує залишатися на Луганщині, буде завезено кілька тонн гуманітарної допомоги: їжу, ліки, засоби гігієни.

4 квітня, за даними української влади, заплановані два гуманітарні коридори.

Перший: із Маріуполя до Запоріжжя.

Другий: із міст Сіверськодонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та села Нижнє Луганської області.

Минулої доби по гуманітарних коридорах вдалося евакуювати 2 694 людини.