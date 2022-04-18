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ДБР уже вручило близько 40 підозр про державну зраду та колабораціонізм

Деякі з запобіжних заходів у таких кримінальних провадженнях зараз обираються заочно

Державне бюро розслідувань уже вручило близько 40 підозр про державну зраду та колабораціонізм. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапʼян.

Загалом, за її словами, за цими статтями відкрито 240 кримінальних проваджень, але це – «невисокий показник».

Сапʼян також розповіла, що деякі з запобіжних заходів у вищезгаданих кримінальних провадженнях обираються заочно (як у випадку екснародного депутата Іллі Киви).

«Якщо фігуранти перебувають на тимчасово непідконтрольних територіях, то слідчі ДБР збирають докази, а коли буде доступ до населених пунктів, перше, що їх очікує, це, звичайно ж, – увʼязнення», – наголосила Сапьян.

30 березня Офіс генерального прокурора повідомив, що Краматорська окружна прокуратура передала до суду перший обвинувальний акт за статтею про колабораціонізм.

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