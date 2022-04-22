Меру Балаклії повідомили про підозру в держзраді та колабораціонізмі

Міського голову Балаклії підозрюють у державній зраді та колабораційній діяльності, повідомляє Офіс генерального прокурора 22 квітня.

Харківська обласна прокуратура заочно повідомила посадовцю про підозру за відповідними статтями Кримінального кодексу.

Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, але з відкритих джерел відомо, що в мером Балаклії в 2015 році обрали Івана Столбового, колишнього члена «Партії регіонів». У 2020 році був переобраний на цю посаду.

За даними слідства, під час окупації Балаклії міський голова погодився співпрацювати з російськими військами.

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«28 березня підозрюваний провів нараду керівництва Балаклійської міської ради, в ході якої агітував своїх заступників до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до РФ в цілому. У цей же день він провів зібрання місцевих мешканців та повідомив про видачу «гуманітарної допомоги» військовими РФ, а також про те, що ним ведуться перемовини з керівництвом окупаційних військ щодо налагодження роботи комунальних служб у місті», – додають у прокуратурі.

Справу розслідує місцеве управління Служби безпеки України.

Сам Столбовий підозру публічно не коментував.

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Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив 28 березня, що мер Балаклії «пішов на співпрацю з окупантами».

Станом на 18 квітня ДБР вручило близько 40 підозр про державну зраду та колабораціонізм та відкрило за цими статтями 240 кримінальних проваджень.