Депутат від «Слуги народу» Ковальов розповів, як та чому повернувся на окуповану Херсонщину

Народний депутат з владної фракції «Слуга народу» Олексій Ковальов повідомив, що повернувся на тимчасово окуповану армією РФ територію Херсонщини через роботу з виборцями та власний бізнес. У коментарі «Схеми» (Радіо Свобода) депутат розповів про досвід спілкування з російськими військовослужбовцями та запевнив, що з окупаційною владою не співпрацює.

Про повернення до міста Гола Пристань Херсонської області, яке є частиною мажоритарного округу, за яким Олексій Ковальов обрався до Верховної Ради (округ № 186 – ред.) та в якому живе, депутат спочатку повідомив на своїй сторінці у Facebook 7 квітня.

У коментарі журналістам Радіо Свобода депутат пояснив, чому вирішив повернутися.

«Мій округ тут, мій бізнес тут, у мене все тут», – підкреслив депутат і додав, що є «проукраїнськими політиком».

«За мене проголосувало 25 тисяч громадян, тому кидати їх напризволяще вважаю неправильним. І, найважливіше, ми повинні підтримувати тут український товар, ми повинні купувати саме українське, а не привезене з Російської Федерації», – сказав Ковальов.

«Також у нас багато бізнесу, який оформлений, звичайно, не на мене, на моїх родичів і так далі. Ви розумієте, почалися мародерства в перші дні… З магазинів, складів, офісів різні матеріали були вкрадені», – додав нардеп.

За його словами, він перебував у Києві до 28 лютого, після чого протягом двох тижнів добирався додому на Херсонщину через міста Кропивницький та Миколаїв. Він розповів журналістам, що українські військові на блокпосту попереджали його про небезпеку виїзду в бік Херсону: «Попередили, що є загроза життю і здоровʼю, я послухав їх – і поїхав через Станіслав (село у Херсонській області – ред)».

12 квітня, за словами Ковальова, до нього додому у місті Гола Пристань приїжджали російські військові.

«Було проведено обшук у мене в будинку на наявність зброї чи якихось агітаційних матеріалів. Нічого не знайшли. Після цього вони в мене залишилися в будинку. Після спілкування поїхали. Вони не запитували контактні дані чи номери телефонів. Можливо, наскільки мені відомо – це стандартна процедура, яку вони роблять зараз з усіма представниками органів місцевого самоврядування та органів державної влади. Тобто когось забирають на 20 діб, когось на 3 доби, когось не забирають – у кожного різна ситуація», – розповів нардеп.

На запитання журналістів «Схем», чи не боїться він, що його, як народного депутата, можуть взяти в полон і обмінювати потім на російських військовополонених, відповів, що «страх є у всіх, ніхто не хоче побувати у полоні, але це життя».

І додав: «Я не зраджував інтересів держави. В будь-який момент я можу повернутися і надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу. Плюс я не маю доступу до секретних даних. За час роботи у Верховній Раді я не отримував доступу, тому не знаю, що я можу повідомити саме російським військам».

Олексій Ковальов підкреслив, що на Херсонщині «у всіх громадян, з ким не спілкувався – проукраїнська позиція». Також розповів, що у Херсоні бракує ліків, дорогі харчі, гривня залишається в обігу попри окупаційний режим.

Нардеп також не виключає, що приїде до Верховної Ради після Великодніх свят.

«Якщо Верховна Рада буде працювати після Великодніх свят, звичайно, я повернуся до Києва і буду працювати у ВР. Оскільки це моє основне місце роботи. Але наразі, оскільки ми один день збираємося (у парламенті для ухвалення законів – ред.), доїхати до Києва неможливо. Оскільки тривалість поїздки приблизно 36-48 годин», – зазначив депутат від «Слуги народу».

Повідомлялося, що під тимчасовий контроль російських окупантів потрапили Херсон Нова Каховка, Каховка, Генічеськ та низка інших міст і населених пунктів Херсонщини.

У Херсоні регулярно відбуваються акції з українською символікою, де місцеві жителі протестують проти окупаційного режиму.

28 грудня 2021 стало відомо, що депутат Олексій Ковальов придбав телевізійний «4 канал» у львівського політика та медіаменеджера Дмитра Добродомова. У декларації народний депутат вказав, що «4 канал» – це подарунок від батьків.