«Слуга народу» Ковальов купив телеканал у політика Добродомова

Депутат Верховної Ради з владної фракції «Слуга народу» Олексій Ковальов придбав телевізійний «4 канал» у львівського політика та медіаменеджера Дмитра Добродомова. Про це обидві сторони угоди повідомили 28 грудня у фейсбуці.

Ковальов вказав, що «наша родина вирішила придбати телеканал і зробити його ще якіснішим, потужнішим та популярнішим». «Маю плани на швидкий розвиток, а репутація та професійність команди плюс нові додаткові можливості забезпечать 4-му каналу можливість дуже швидко стати одним із лідерів серед інформаційних каналів», – написав депутат, назвавши цей телеканал «єдиним серед приватних мовників в Украіні, який рівновіддалений від усіх політичних та олігархічних груп».

Львівський політик та медіаменеджер Дмитро Добродомов заявив, що вболіватиме «за подальші успіхи цього чудового колективу, усім працівникам якого хочу щиро подякувати за ці неперевершені роки нашої спільної праці».

«4 канал» на своєму сайті позиціонує себе як «всеукраїнський інформаційний канал для людей з активною життєвою позицією».