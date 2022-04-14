Херсонщина: в Олешках на будівлі адміністрації окупанти вивісили російський прапор

На Херсонщині в Олешках на будівлі адміністрації військові РФ вивісили російський триколор. Про це повідомив міський голова Євген Рищук на своїй сторінці у Facebook.



«На адміністрації висить російський прапор. Зараз вони повністю заходять в місто, на жаль. У нас виникло питання з патрулюванням вулиць. Місцеві патрулі не будуть співпрацювати з російськими. Тобто росіяни вже будуть самі патрулювати вулиці. Тому не виходьте у комендантську годину з домівок», – каже Рищук.



Він також оприлюднив фото з коментарем «Після приходу російських «гостей» у КП «ПОБУТ».

Олешки розташовані на відстані близько 20 км від Херсона. Як Херсон, так і Олешки перебувають під контролем російських сил. Тут місцеві жителі виходять на мирні протести через російську агресію.