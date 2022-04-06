Суми: СБУ заявляє про викриття колаборанта, який готував «списки» на знищення українців

Служба безпеки України повідомляє, що викрила у Сумах колаборанта, який готував «списки» на знищення українців.

За даними СБУ, ним виявився голова однієї з міських громадських організацій, який намагався передати росіянам списки з даними українських патріотів (зокрема, бійців місцевої тероборони).

«Отримані відомості окупанти планували використати для викрадення, катування та вбивства українців, придушення національного супротиву на території регіону», – зазначаюють в СБУ.

Напередодні Служба безпеки України повідомила, що затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури за підозрою у держзраді. За її даними, чоловік визнав свою провину і надав покази.

Загалом за перший місяць повномасштабної війни Росії в Україні Служба безпеки України заявила про затримання понад 350 учасників ДРГ (одна із них видавала себе за підрозділ територіальної оборони), викрила понад 10 агентів російських спецслужб, а також – транснаціональні канали вербування найманців до російської армії.