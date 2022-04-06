На Луганщині виявили освітян-колаборантів – Офіс генпрокурора

На Луганщині щодо двох освітян-колаборантів порушили кримінальні провадження. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Йдеться про директора одного з ліцеїв Новоайдарської селищної ради, яка «впроваджувала стандарти освіти держави-агресора у закладах освіти», та жінку, яку так звана «ЛНР» призначила директором Новоайдарської обласної спеціальної школи.

За повідомленням, провадження порушили за статтею про колабораційну діяльність.

Від початку квітня росіяни планували відновити навчальний процес у школах Мелітополя, але за російською програмою і російською мовою. Вчителям, які погодяться викладати, обіцяли виплачувати премії в рублях.

За інформацією мера міста Івана Федорова, директори всіх шкіл написали заяви про звільнення через небажання співпрацювати з російськими окупаційними силами.

1 квітня стало відомо, що російські військові вивезли у невідомому напрямку трьох таких директорів шкіл.

У Міністерстві освіти та науки України повідомили Радіо Свобода, що відомству відомо про багато випадків відмови освітян від співпраці з російськими окупаційними силами в різних областях України.