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СБУ розслідує насильне вивезення Росією українців з Маріуполя та окупованого Донбасу

За даними СБУ, українців депортують в ультимативній формі, погрожуючи зброєю та забираючи документи

Служба безпеки України розпочала розслідування насильного вивезення Росією декількох десятків тисяч українців з Маріуполя та окупованого Донбасу.

«Рашисти в ультимативній формі та погрожуючи зброєю змушують українців сідати у автобуси, забирають документи та вивозять з України. Служба безпеки документує всі наявні факти вчинення злочинів, збирається доказова база для міжнародних судів», – наголошують у СБУ.

Раніше генеральна прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що дії російської армії у Маріуполі можуть мати ознаки геноциду.

За даними української омбудсвумен Людмили Денісової, лише упродовж 26 березня з непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей вивезли понад 19,6 тисяч мирних жителів, зокрема 3300 дітей, а з Маріуполя – понад 98 тисяч осіб.

Станом на 28 березня місцева влада повідомляла, що у Маріуполі залишалося понад 100 тисяч людей.

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