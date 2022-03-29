СБУ розслідує насильне вивезення Росією українців з Маріуполя та окупованого Донбасу

Служба безпеки України розпочала розслідування насильного вивезення Росією декількох десятків тисяч українців з Маріуполя та окупованого Донбасу.

«Рашисти в ультимативній формі та погрожуючи зброєю змушують українців сідати у автобуси, забирають документи та вивозять з України. Служба безпеки документує всі наявні факти вчинення злочинів, збирається доказова база для міжнародних судів», – наголошують у СБУ.

Раніше генеральна прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що дії російської армії у Маріуполі можуть мати ознаки геноциду.

За даними української омбудсвумен Людмили Денісової, лише упродовж 26 березня з непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей вивезли понад 19,6 тисяч мирних жителів, зокрема 3300 дітей, а з Маріуполя – понад 98 тисяч осіб.

Станом на 28 березня місцева влада повідомляла, що у Маріуполі залишалося понад 100 тисяч людей.