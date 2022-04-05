СБУ заявила про затримання керівника Миколаївської окружної прокуратури за підозрою у держзраді

Служба безпеки України заявила, що затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури за підозрою у держзраді

За даними СБУ, є «аргументовані докази», що він співпрацював із представниками силових структур Росії.

«Він передавав інформацію про оперативну обстановку у Миколаєві та області; загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місць їх утримання; результати обстрілів Миколаєва; добові паролі на блокпости на території області. Для цього використовував посередника, щоб відвести сліди від себе», – зазначають у Службі безпеки України.

Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флеш-носії, «які містять докази його протиправної діяльності».

За даними СБУ, чоловік визнав свою провину і надав покази.

За перший місяць повномасштабної війни Росії в Україні Служба безпеки України заявила про затримання понад 350 учасників ДРГ (одна із них видавала себе за підрозділ територіальної оборони), викрила понад 10 агентів російських спецслужб, а також – транснаціональні канали вербування найманців до російської армії.