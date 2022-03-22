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Миколаїв: війська РФ розбомбили психіатричну лікарню (відео)

Миколаїв: війська РФ розбомбили психіатричну лікарню (відео)
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Миколаїв: війська РФ розбомбили психіатричну лікарню (відео)

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Ситуація в Миколаєві: Російські війська обстріляли ракетами психіатричну лікарню в Миколаєві, ракети з боку Миколаївського морського торговельного порту 21 березня.

Зазвичай в лікарні перебуває близько 50 хворих, але в цей день працівники лікарні встигли перевести пацієнтів в безпечне місце буквально за 20 хвилин до ракетного обстрілу, повідомляє агенство Reuters.

Російські війська не змогли захопити жодне велике українське місто більше ніж за чотири тижні після широкомасштабного вторгнення, і все частіше вдаються до масового знищення житлових районів за допомогою авіаударів, ракет великої дальності та артилерії.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцією». (Відео Reuters)

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