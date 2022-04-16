Держспецзв'язку попереджає про російські віруси, які розсилаються нібито від імені СБУ.



«Ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. І хоча вони, як правило, є невдалими, кожен із нас має уважно ставитись до інформаційної безпеки.Так, цього разу окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ», – повідомляє відомство у телеграм.

За даними відомства, для поширення вірусів використовують для листування популярні месенджери.



«У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді – це вірусна програма. Основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію», – додають у Держспецзв'язку.

За даними СБУ, спецслужби Росії планували знищити весь кіберзахист України: у ніч на 24 лютого зафіксована найбільша кількість хакерських атак на українські системи.