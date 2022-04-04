Нова кібератака на держоргани: хакери використовують тему війни РФ проти України

У Держспецзв’язку повідомляють про нову кібератаку на державні органи, хакери використовують тему війни Росії проти України.



У відомстві попереджають про розповсюдження серед державних органів небезпечних електронних листів з темою «Інформація щодо військових злочинців РФ».



«Електронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого призведе до створення на комп'ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згаданий архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних сетях).lnk». Його відкриття призведе до того, що зловмисники отримають віддалений доступ до комп'ютера жертви», – повідомляють у Держспецзв'язку.

За даними СБУ, спецслужби Росії планували знищити весь кіберзахист України: у ніч на 24 лютого зафіксована найбільша кількість хакерських атак на українські системи.



А з початку повномасштабного вторгнення Росії виявили та нейтралізували понад 120 потужних кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління України, а також ІТ-систем об’єктів критичної інфраструктури, операторів зв’язку та ЗМІ.