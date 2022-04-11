Хто такі кіберсолдати України і як вони діють проти Росії

Влада України заявляла, що її «кіберармія» налічує 400 тисяч людей. Це професійні айтішники, які продовжують працювати у своїх компаніях у різних регіонах України та за її межами, але паралельно виконують завдання для боротьби з російським вторгненням. Вони щодня кібератакують російські сайти, канали та групи у соцмережах – щоб росіяни, по-перше, дізналися всю правду про війну в Україні, а по-друге, щоб погіршити економічне становище країни-агресора, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

«Ми розробляємо спеціальну систему, яка «укладає» російські сайти. Це можуть бути якісь інфраструктурні проєкти, різні сайти новин тощо: глибинна ідея полягає в тому, щоб люди в Росії не читали пропаганду, яку їм намагаються пхати по всіх каналах». Тому ми деякі з цих сайтів «складаємо», – каже представник IT-армії України.

Українські IT-фахівці роблять усе перераховане за покликом серця та кажуть, що «самі запропонували допомагати країні боротися із ворогом». Блокують переважно російські ресурси новин:

«Це дає хороший ефект, у нас хороша система, вона атакує ці сайти зсередини самої Росії, – пояснює представник IT-армії України. – Відповідно, блокувати такі атаки набагато складніше, ніж коли такі атаки відбуваються ззовні і можна відсікти цілу країну».

Також українські члени кіберармії використовують для інтернет-боротьби Google-мапи:

«Ми написали софт, який додає на мапи фотографії реальної війни, того, що відбувається, які є жертви, – пояснює Едуард Водоп’янов, IT-фахівець ютуб-каналу «IT на мільярд». – І додаємо це до популярних місць у Росії на Google-мапах. Це дуже важливо, тому що 80% людей у Росії не мають доступу до реальної інформації: у них є телевізор і державні телеканали, і не показується те, що відбувається насправді».

Один із перших відеороликів, який українські «кіберпартизани» опублікували та адресували росіянам, стосувався програми з розпізнавання за допомогою штучного інтелекту осіб, кинутих, вбитих в Україні російських солдатів, та інформування їхніх родичів у Росії про їхні смерті.

«Після виявлення такого трупа штучний інтелект знаходить його в соціальній мережі. Або якщо вбитий є на спільному фото в мережі, знаходить обліковий запис друга, родича. Далі ми повідомляємо близького солдата про смерть і прикладаємо фото тіла», – пояснюють вони.

За даними IT-армії України, таким чином вдалося впізнати близько 600 убитих російських військових та повідомити про їхні смерті їхнім родичам. Хто працює над розробкою цих програм і аналізує всі ці дані – секрет, а також приховуються імена та місцеперебування більшості солдатів кіберармії. У мирний час DDoS-атаки, що проводяться ними, – поза законом. Але в умовах війни вони заохочуються українською владою і є одним із методів боротьби з Росією.

Заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков каже, що кіберсолдати підключені до спеціального телеграм-каналу, де отримують завдання, і ніхто не знає, ким і коли завдання буде виконане.

Контакту жодного. Є просто група мотивованих людей, мета яких – допомогти країні та припинити якнайшвидше цю війну

«Ніхто не знає, хто саме здійснить цю атаку і яка у них експертиза, звідки вони, тобто персонального контакту немає жодного, – пояснює він. – Є просто група мотивованих людей, мета яких – допомогти країні та припинити якнайшвидше цю війну. Вони мають свою мотивацію, але вони працюють не за гроші взагалі!»

Серед успішних кібератак українських кіберпартизанів – сотні російських сервісів, застосунків, сайти ФСБ, Кремля, сайт державних послуг, Московської біржі та інші вебресурси, кажуть IT-солдати:

«Кремль поклали, банк «Тінькофф» поклали, Міністерство охорони здоров’я поклали, покладемо їх усіх», – обіцяє IT-фахівець на ім’я Святослав. Він – також в IT-армії, а для кіберсолдатів навіть зробив навчальний посібник з кібератак. Каже, що вона адресована тим, хто не готовий захищати Україну за допомогою вогнепальної зброї, але готовий використати інтернет та інтелект.

Олександр Борняков наголошує, що постійні кібератаки на російські ресурси необхідні, щоб послабити економіку Росії:

Це називається «стратегія тисячі порізів»: б’ють по маленькому шматочку. Потім все складається у величезний результат

«Вони за рахунок економіки фінансують війну. Якщо бити по економічній інфраструктурі, то рано чи пізно їм важко буде фінансувати війну, – каже він. – Тому що вони отримуватимуть менше грошей. Це називається «стратегія тисячі порізів»: кожна така атака – це коли потихеньку б’ють по кожному маленькому шматочку. Але потім це все складається у величезний результат».

До українських кібервійськ приєдналися також IT-армії з інших країн. Міжнародна група хакерів Anonymous постійно заявляє про кібератаки на сайти російських відомств.

З останнього – вони зламали Центробанк Росії та виклали у мережу архів фінансової структури – 28 гігабайт даних. Також вони зламали базу даних російського авіарегулятора, видаливши величезну кількість документації.

«Путін, жоден твій секрет не захищений. Ми – скрізь, ми – у твоєму палаці, ми там, де ти їси, ми – за твоїм столом, ми – у твоїй спальні. Ми публікуємо тисячі документів ЦБ РФ: угода, листи, транзакції, торговельні секрети твоїх олігархів, справжні економічні звіти, які ховають від публіки», – заявляють вони.

Білоруські «Кіберпартизани» – IT-фахівці, які об’єдналися для боротьби з режимом Лукашенка, зараз також вирішили допомагати Україні. За місяць війни «Кіберпартизани» здійснили три атаки на «Білоруську залізницю».

«Ми не можемо сидіти на місці, коли такі речі відбуваються, – каже Юліана Шеметовець, представниця «Кіберпартизанів» Білорусі. – Зупинився рух військових російських потягів повністю, зараз рух відновлюється частково, вони використовують комерційні потяги. Також «Кіберпартизани» працюють з іншими опозиційними рухами: у них є дані на білоруських солдатів, службовців, і відбувається масове розсилання СМС, дзвінків людям, які в армії білоруській, та товаришам по службі, сім’ям для того, щоб пояснити, що відбувається, і спробувати зупинити потенційну залученість білоруських солдатів у наступ на Україну».

Росія регулярно повідомляє про кібервійну, що ведеться проти неї. Кілька днів тому МЗС Росії зробило заяву про те, що проти Росії з «безпрецедентним розмахом» працює армія «кібернайманців»: «Щодня потужних ударів із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій зазнають державні установи, засоби масової інформації, об’єкти критичної інфраструктури, системи життєзабезпечення».

Про те, що російські хакери проводять схожі інтернет-атаки щодо українських ресурсів, влада РФ не повідомляє. Але про це повідомляє українська влада, – за її даними, держоргани України, а також відомства, які відповідають за безперебійну роботу інтернету, мобільного та міського зв’язку, також постійно кібератакують.