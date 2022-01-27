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Політика

Кіберпартизани атакують російську армію в Білорусі через побоювання війни в Україні

Російська військова техніка готується взяти участь у спільних військових навчаннях Білорусі та Росії
(Рубрика «Точка зору»)

Пітер Дікінсон

Група анонімних кіберактивістів, відомих як білоруські кіберпартизани, стверджують, що зламали комп'ютерну систему білоруської залізниці цього тижня, намагаючись саботувати розміщення російських військових частин у країні. Ці кроки відбуваються на тлі посилення страху, що Білорусь може зіграти вирішальну роль у можливому повномасштабному вторгненні Росії в Україну.

Спільнота білоруських кіберпартизанів повідомляє, що отримала доступ і зашифрувала бази даних білоруської залізниці, щоб спричинити затримки та перешкодити руху потягів із російськими військами та військовою технікою до білоруського кордону з Україною на півдні країни. «Білоруська залізниця за командою терориста Лукашенка дозволяє окупаційним військам увійти на нашу землю, – ідеться у повідомленні активістів у соцмережі від 24 січня. – Ми зашифрували деякі сервери, бази даних і робочі станції білоруської залізниці, щоб перешкодити її роботі».

Представник білоруських кіберпартизанів заявив британській газеті Guardian, що хакерська атака була прямою відповіддю на нещодавнє прибуття великої кількості російських військ в Білорусь. Хоча ця присутність нібито пов’язана зі спільними військовими навчаннями, які заплановані на лютий, багато хто розглядає розгортання як частину посилення оточення Кремля України напередодні потенційного вторгнення в країну в найближчі тижні.

«Ми не хочемо, щоб російські солдати були в Білорусі, оскільки це ставить під загрозу суверенітет країни і ставить її під загрозу окупації, – прокоментував неназваний представник білоруських кіберпартизанів. – Це також втягує Білорусь у війну з Україною. І, напевно, білоруським солдатам довелося би брати участь у цьому і загинути через цю безглузду війну».

Це – остання акція із серії хакерських дій білоруських кіберпартизанів у своїй кампанії проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Попередні ініціативи дозволили їм отримати доступ до файлів служби безпеки, поліцейських баз даних інформаторів і відеозаписів камер спостереження, які показують порушення прав людини в білоруських в’язницях.

Діяльність групи є нагадуванням про те, що опозиція диктатурі Лукашенка триває, попри жорстоке придушення режимом інакомислення протягом останніх вісімнадцяти місяців.

Протести вперше спалахнули в Білорусі 9 серпня 2020 року одразу після досить сумнівних президентських виборів. Оскільки безпрецедентний натовп виходив на вулиці міст по всій країні, спочатку здавалося, що 26-річне правління Лукашенка може раптово закінчитися. Однак незабаром Росія втрутилася, щоб підтримати режим, дозволивши Лукашенку розпочати жорстку кампанію із придушення продемократичного руху в країні.

У результаті розгону затримали тисячі та сотні політичних в’язнів. Багато активістів були змушені втекти з країни. Тим часом організації громадянського суспільства стали мішенню, а кілька незалежних ЗМІ в країні були змушені закритися.

Ця терористична тактика виявилася ефективною для вгамовування опонентів режиму, але вона також позбавила Лукашенка легітимності вдома, зробивши його міжнародним вигнанцем. Зіткнувшись із ворожим внутрішньополітичним кліматом і без друзів на міжнародній арені, білоруський силач стає все більш залежним від підтримки Москви.

Ставка Лукашенка на Росію змусила його брати безпосередню участь у кампанії Володимира Путіна проти України та холодної війни Кремля проти всього демократичного світу. Це ознаменувало драматичний відхід від попередніх зусиль білоруського диктатора переграти Москву і Захід тривалим геополітичним балансуванням.

Коли Росія вторглася в Крим у 2014 році, Лукашенко категорично відмовився визнати претензії Москви на український півострів і пообіцяв утримувати свою країну від конфлікту, що розгортається. На знак нових реалій, з якими зараз стикається Лукашенко, він нещодавно заявив, що Крим є «російським», і пообіцяв особисто відвідати півострів разом з Путіним.

Останніми тижнями посилилися спекуляції щодо можливої ролі Білорусі в загрозі повномасштабного вторгнення Путіна в Україну.

Російський лідер зібрав значні сили вторгнення навколо України, загрожуючи країні з півдня через окупований Росією Крим і на схід уздовж російського кордону. Перемістивши війська до Білорусі, Путін значно розширив оточення України та проклав шлях для можливого північного фронту, який міг би зіграти вкрай важливу роль у майбутньому нападі.

Російське вторгнення через Білорусь дозволило би військам увійти в Україну на захід від річки Дніпро без необхідності брати на себе складне матеріально-технічне завдання – переправу через велику річку. Це дозволило б російським військам швидко просуватися до української столиці Києва. Хоча Україна поспішно намагалася посилити свою оборону вздовж 1000-кілометрового північного кордону країни з Білоруссю, українські військові просто не мають живої сили, щоб ефективно відбити великий наступ Росії з цього напрямку.

Міжнародне співтовариство уважно стежитиме за подіями в Білорусі протягом найближчих тижнів на предмет будь-яких ознак підготовки до наступу на Україну. Спільні військові навчання за участі російських військових формуються на півдні Білорусі поблизу кордону з Україною.

Кіберсаботаж білоруської залізниці цього тижня є нагадуванням про те, що багато білорусів продовжують виступати проти режиму Лукашенка, а також обурюються присутністю російських військ у своїй країні та не хочуть мати нічого спільного з війною Путіна. Якщо Лукашенко дозволить Путіну використовувати Білорусь як ворота для вторгнення в Україну, він стане учасником конфлікту, навіть якщо він зупиниться на приєднанні білоруських солдатів до атаки. Це матиме катастрофічні наслідки для всього регіону, а також може виявитися катастрофічним особисто для Лукашенка.

Пітер Дікінсон – редактор розділу блогів про Україну UkraineAlert аналітичного центру «Атлантична рада» (Atlantic Council), США

Оригінал публікації – на сайті «Атлантичної ради»

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