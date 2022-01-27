Кіберпартизани атакують російську армію в Білорусі через побоювання війни в Україні

(Рубрика «Точка зору»)

Пітер Дікінсон

Група анонімних кіберактивістів, відомих як білоруські кіберпартизани, стверджують, що зламали комп'ютерну систему білоруської залізниці цього тижня, намагаючись саботувати розміщення російських військових частин у країні. Ці кроки відбуваються на тлі посилення страху, що Білорусь може зіграти вирішальну роль у можливому повномасштабному вторгненні Росії в Україну.

Спільнота білоруських кіберпартизанів повідомляє, що отримала доступ і зашифрувала бази даних білоруської залізниці, щоб спричинити затримки та перешкодити руху потягів із російськими військами та військовою технікою до білоруського кордону з Україною на півдні країни. «Білоруська залізниця за командою терориста Лукашенка дозволяє окупаційним військам увійти на нашу землю, – ідеться у повідомленні активістів у соцмережі від 24 січня. – Ми зашифрували деякі сервери, бази даних і робочі станції білоруської залізниці, щоб перешкодити її роботі».

Представник білоруських кіберпартизанів заявив британській газеті Guardian, що хакерська атака була прямою відповіддю на нещодавнє прибуття великої кількості російських військ в Білорусь. Хоча ця присутність нібито пов’язана зі спільними військовими навчаннями, які заплановані на лютий, багато хто розглядає розгортання як частину посилення оточення Кремля України напередодні потенційного вторгнення в країну в найближчі тижні.

«Ми не хочемо, щоб російські солдати були в Білорусі, оскільки це ставить під загрозу суверенітет країни і ставить її під загрозу окупації, – прокоментував неназваний представник білоруських кіберпартизанів. – Це також втягує Білорусь у війну з Україною. І, напевно, білоруським солдатам довелося би брати участь у цьому і загинути через цю безглузду війну».

Це – остання акція із серії хакерських дій білоруських кіберпартизанів у своїй кампанії проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Попередні ініціативи дозволили їм отримати доступ до файлів служби безпеки, поліцейських баз даних інформаторів і відеозаписів камер спостереження, які показують порушення прав людини в білоруських в’язницях.

Діяльність групи є нагадуванням про те, що опозиція диктатурі Лукашенка триває, попри жорстоке придушення режимом інакомислення протягом останніх вісімнадцяти місяців.

Протести вперше спалахнули в Білорусі 9 серпня 2020 року одразу після досить сумнівних президентських виборів. Оскільки безпрецедентний натовп виходив на вулиці міст по всій країні, спочатку здавалося, що 26-річне правління Лукашенка може раптово закінчитися. Однак незабаром Росія втрутилася, щоб підтримати режим, дозволивши Лукашенку розпочати жорстку кампанію із придушення продемократичного руху в країні.

У результаті розгону затримали тисячі та сотні політичних в’язнів. Багато активістів були змушені втекти з країни. Тим часом організації громадянського суспільства стали мішенню, а кілька незалежних ЗМІ в країні були змушені закритися.

Ця терористична тактика виявилася ефективною для вгамовування опонентів режиму, але вона також позбавила Лукашенка легітимності вдома, зробивши його міжнародним вигнанцем. Зіткнувшись із ворожим внутрішньополітичним кліматом і без друзів на міжнародній арені, білоруський силач стає все більш залежним від підтримки Москви.

Ставка Лукашенка на Росію змусила його брати безпосередню участь у кампанії Володимира Путіна проти України та холодної війни Кремля проти всього демократичного світу. Це ознаменувало драматичний відхід від попередніх зусиль білоруського диктатора переграти Москву і Захід тривалим геополітичним балансуванням.

Коли Росія вторглася в Крим у 2014 році, Лукашенко категорично відмовився визнати претензії Москви на український півострів і пообіцяв утримувати свою країну від конфлікту, що розгортається. На знак нових реалій, з якими зараз стикається Лукашенко, він нещодавно заявив, що Крим є «російським», і пообіцяв особисто відвідати півострів разом з Путіним.

Останніми тижнями посилилися спекуляції щодо можливої ролі Білорусі в загрозі повномасштабного вторгнення Путіна в Україну.

Російський лідер зібрав значні сили вторгнення навколо України, загрожуючи країні з півдня через окупований Росією Крим і на схід уздовж російського кордону. Перемістивши війська до Білорусі, Путін значно розширив оточення України та проклав шлях для можливого північного фронту, який міг би зіграти вкрай важливу роль у майбутньому нападі.

Російське вторгнення через Білорусь дозволило би військам увійти в Україну на захід від річки Дніпро без необхідності брати на себе складне матеріально-технічне завдання – переправу через велику річку. Це дозволило б російським військам швидко просуватися до української столиці Києва. Хоча Україна поспішно намагалася посилити свою оборону вздовж 1000-кілометрового північного кордону країни з Білоруссю, українські військові просто не мають живої сили, щоб ефективно відбити великий наступ Росії з цього напрямку.

Міжнародне співтовариство уважно стежитиме за подіями в Білорусі протягом найближчих тижнів на предмет будь-яких ознак підготовки до наступу на Україну. Спільні військові навчання за участі російських військових формуються на півдні Білорусі поблизу кордону з Україною.

Кіберсаботаж білоруської залізниці цього тижня є нагадуванням про те, що багато білорусів продовжують виступати проти режиму Лукашенка, а також обурюються присутністю російських військ у своїй країні та не хочуть мати нічого спільного з війною Путіна. Якщо Лукашенко дозволить Путіну використовувати Білорусь як ворота для вторгнення в Україну, він стане учасником конфлікту, навіть якщо він зупиниться на приєднанні білоруських солдатів до атаки. Це матиме катастрофічні наслідки для всього регіону, а також може виявитися катастрофічним особисто для Лукашенка.

Пітер Дікінсон – редактор розділу блогів про Україну UkraineAlert аналітичного центру «Атлантична рада» (Atlantic Council), США

Оригінал публікації – на сайті «Атлантичної ради»

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