Єрмак заявив про реанімацію «нормандського формату» і нову зустріч радників за два тижні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після зустрічі радників лідерів країн «нормандського формату» (Німеччини, Франції, України, Росії) 26 січня в Парижі заявив, що сьогоднішні переговори можна вважати «реанімацією «нормандського формату».

За його словами, сторони домовилися, що перемир’я на Донбасі має дотримувати безумовно.

«Сторони абсолютно відкрито задекларували, що існує багато розбіжностей між Україною і Росією щодо Мінських домовленостей, але при цьому є бажання працювати над цими розбіжностями. Наступна зустріч відбудеться незабаром, думаю, що за два тижні, в Берліні. Ми домовилися про продовження цього діалогу», – сказав Єрмак.

За його словами, сьогоднішнє комюніке – це перший документ, який вдалося узгодити, починаючи з грудня 2019 року (після саміту лідерів «нормандського формату»).

«Сьогодні ми зробили ревізію того, що маємо, всі сторони зробили висновки, щоб прийти за два тижні з новими пропозиціями, ми розуміємо, з якими розбіжностями маємо працювати», – додав голова Офісу президента.

Тим часом, заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який представляв Москву на переговорах, назвав зустріч «непростою» і заявив, що її основною метою була «інвентаризація різних прочитань Мінських угод». Він додав, що сторони домовилися провести внутрішньодержавні консультації і знову зустрітися в Берліні.

До сьогоднішніх переговорів остання очна зустріч політрадників відбулася 12 січня 2021 року в Берліні.

25 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює, щоб якнайшвидше відбулася зустріч чотирьох лідерів «нормандського формату» для встановлення миру на Донбасі.

Переговори відбувалися на тлі загострення відносин між Росією та Заходом через наміри Москви щодо України. Західні країни стурбовані нарощуванням російської військової могутності на кордоні з Україною та попереджають про серйозні наслідки, якщо Москва вторгнеться до сусідньої країни. Росія заперечує плани вторгнення в Україну, але вимагає від США та НАТО юридичних гарантій безпеки.

Чотиристоронні мирні переговори в «нормандському форматі» спрямовані на те, щоб покласти край війні на сході України між українськими урядовими військами та російськими гібридними силами.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – востаннє проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином.

Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.