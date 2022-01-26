ОП: Єрмак прибув до Парижа для участі в зустрічі радників лідерів країн «нормандського формату»

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і т. в. о. першого заступника голови делегації України у Тристоронній контактній групі, народний депутат Андрій Костін 26 січня «в межах геополітичного треку» візьмуть участь у зустрічі політичних радників лідерів країн «нормандського формату» в Парижі.

Як повідомила пресслужба голови держави, українська делегація на чолі з першою віце-прем’єркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко прибула до Франції.

«У межах підготовки запланованого візиту в Україну президента Франції Емманюеля Макрона українська делегація за участю заступника керівника Офісу голови держави Ростислава Шурми і міністра інфраструктури Олександра Кубракова проведе низку зустрічей, зокрема з міністром економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно Ле Мером, з метою предметного обговорення фінансової взаємодії та двосторонньої економічної співпраці», – додали в ОП.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює, щоб якнайшвидше відбулася зустріч чотирьох лідерів «нормандського формату» для встановлення миру на Донбасі.

26 січня в Парижі відбудуться переговори політичних радників лідерів «нормандського формату» (Франція, Німеччина, Україна, Росія). Остання очна зустріч політрадників відбулася 12 січня 2021 року в Берліні.

Переговори відбудуться на тлі загострення відносин між Росією та Заходом через наміри Москви щодо України. Західні країни стурбовані нарощуванням російської військової могутності на кордоні з Україною та попереджають про серйозні наслідки, якщо Москва вторгнеться до сусідньої країни. Росія заперечує плани вторгнення в Україну, але вимагає від США та НАТО юридичних гарантій безпеки.

Чотиристоронні мирні переговори в «нормандському форматі» спрямовані на те, щоб покласти край війні на сході України між українськими урядовими військами та російськими гібридними силами.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – востаннє проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином.

Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.