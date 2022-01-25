Зеленський про переговори радників «нормандського формату»: працюємо, щоб якнайшвидше відбулася зустріч президентів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює, щоб якнайшвидше відбулася зустріч чотирьох лідерів «нормандського формату» для встановлення миру на Донбасі.

«Завтра відбудеться зустріч радників «нормандського формату». Ми працюємо, щоб якнайшвидше відбулася зустріч чотирьох президентів заради майбутнього настання миру в Україні. Звісно, рожевих окулярів немає, дитячих ілюзій немає, все непросто, але є надія, спокій, витримка і робота 24/7. А отже – буде результат, а отже – буде й мир», – сказав Зеленський у відеозверненні, опублікованому у фейсбуці ввечері 25 січня.

26 січня в Парижі відбудуться переговори політичних радників лідерів «нормандського формату» (Франція, Німеччина, Україна, Росія). Остання очна зустріч політрадників відбулася 12 січня 2021 року в Берліні.

Переговори відбудуться на тлі загострення відносин між Росією та Заходом через Україну. Західні країни стурбовані нарощуванням російської військової могутності на кордоні з Україною та попереджають про серйозні наслідки, якщо Москва вторгнеться до сусідньої країни. Росія заперечує плани вторгнення в Україну, але вимагає від США та НАТО юридичних гарантій безпеки.

Чотиристоронні мирні переговори в «нормандському форматі» спрямовані на те, щоб покласти край війні на сході України між українськими урядовими військами та російськими гібридними силами.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – востаннє проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином.

Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.