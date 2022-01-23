Вітаємо будь-яке посередництво – Кулеба про пропозицію Ердогана стати посередником між Зеленським і Путіним

Україна вітає ініціативу Туреччини стати посередником в переговорах між президентами України та Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми вітаємо будь-яке посередництво. За великим рахунком нас влаштує будь-який формат. «Нормандський»? Давайте рухатися в «нормандському форматі». Якщо президент Ердоган може зібрати президента Путіна і президента Зеленського за одним столом, давайте зробимо це через президента Туреччини», – сказав Кулеба.

Міністр додав, що шанси на врегулювання конфлікту збільшаться, якщо іноземні партнери займуть дійсно принципову позицію щодо Росії.

«Ми страждаємо від того, що у нас дуже часто є моменти, коли в ключовому епізоді окремі партнери (а ви зараз будете ставити уточнююче запитання, а я на нього відповідати не буду) займають нейтральну позицію, замість того, щоб зайняти активну позицію. Якби всі зайняли активну, принципову позицію щодо Росії, то цей конфлікт був би врегульований», – сказав голова зовнішньополітичного відомства.

У січні стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розмовляв із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним і запросив їх обох провести зустріч у Туреччині.

У грудні 2021 року Ердоган вже заявляв про готовність організувати зустріч Зеленського та Путіна, щоб запобігти ескалації ситуації в регіоні.