США просили РФ не публікувати текст відповіді на вимоги «гарантій» – WP

Сполучені Штати просять Росію не публікувати повний текст письмової відповіді США на російські вимоги про гарантії безпеки. Про це пише 22січня газета The Washington Post з посиланням на високопосадовця Держдепартаменту, який зазначив, що Кремль може не задовольнити це прохання і опублікувати документ всупереч бажанню США.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров раніше говорив, що його публікація була б «правильною», інформує Російська служба Радіо Свобода.

Про те, що на російські вимоги, більшу частину яких фактично вже відкинули США та їхні союзники, дадуть письмову відповідь, повідомили напередодні після зустрічі в Женеві глава МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Ентоні Блінкен. На письмовій відповіді наполягала Москва.

Як пише The Washington Post, у документ, який у ці вихідні обговорюється у Вашингтоні, а в понеділок, як очікується, стане предметом обговорення США з країнами ЄС, будуть включені зустрічні американські пропозиції з питань безпеки, у тому числі перераховані сфери, де можливий діалог. Представник Держдепартаменту підтвердив, що документ містить відмову від російських вимог зупинити розширення НАТО і не приймати в союз Україну.

Передбачається, що документ буде адресований особисто президентові Росії Володимиру Путіну. Раніше той стверджував, що російські вимоги гарантій є цілісними та задоволення лише їхньої частини не влаштує Москву.

Росія висунула свої вимоги на тлі нарощування сил біля кордонів України. Особливо останніми тижнями на Заході все частіше звучать побоювання, що Росія готує широкомасштабну агресію проти України. Російське МЗС у разі неприйняття вимог погрожувало «військово-технічними та військовими заходами».

У суботу стало відомо, що наступного тижня, приблизно 25 або 26 січня, в Парижі відбудеться зустріч політичних радників «нормандської четвірки»: Німеччини, Франції, Росії та України, пише Російська служба Радіо Свобода. За даними джерела російської державної агенції ТАСС, у ній візьме участь наближений до Путіна заступник голови його адміністрації Дмитро Козак. Радники всіх чотирьох країн зустрінуться вперше після значної перерви – останнім часом прямих російсько-українських контактів на цьому рівні не було. «Нормандська четвірка» створена для сприяння врегулюванню ситуації на Донбасі.

Переговори Блінкена і Лаврова 21 січня в Женеві тривали близько півтори години.

Останніми днями держсекретар США відвідав Київ та Берлін, де провів переговори з представниками союзників та партнерів Сполучених Штатів.

Перед тим в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.