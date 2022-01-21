Кулеба про переговори в Женеві: Лавров працює за методичкою Кремля

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що озвучена російською стороною риторика за підсумками зустрічі держсекретаря США і голови МЗС Росії «спрямована на зовнішнього спостерігача».

«Я приблизно розумію, навіть ще не ознайомившись із результатами самих переговорів, приблизно розумію, як пройшла ця розмова. Росія продовжує створювати наратив, що ми гарні, а Україна погана, що Україна становить для нас загрозу. Питання в тому, що ніхто, окрім можливо якоїсь частини російського суспільства, цей наратив не купує. Але офіційно Лавров працює за методичкою, яку йому там в Кремлі видали, і розказує, що от Україну накачують зброєю, Україна агресивна, Україна хоче на когось напасти, Україна становить для них загрозу», – заявив Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він вкотре наголосив, що Україна не планує жодних наступальних операцій «ані на Донбасі, ані на території Росії, ані будь-де».

«Ми зараз віддані принципово дипломатичному врегулюванню. Але Росія ніколи більше не захопить Україну зненацька в момент її найбільшої слабкості, як це було у 2014 році. Україна буде сильною. Ми самі внутрішньо стали сильнішими, і наші партнери допоможуть нам стати ще [більш] сильнішими. І Росія ніколи більше не матиме слабку Україну, і ніколи ми не дозволимо їй зробити те, що вона з нами робила в минулому», – заявив міністр.

Переговори Блінкена і Лаврова 21 січня в Женеві тривали близько півтори години, про істотний прогрес за їхніми підсумками не оголошували.

Російський міністр за підсумками зустрічі назвав її проміжною.

Лавров заявив, що Блінкен пообіцяв під час зустрічі надати письмові відповіді на вимоги Росії щодо України і НАТО, додавши, що Росія краще зрозуміє, «чи ми на правильному шляху», після того, як Москва отримає відповіді.

Блінкен підтвердив, що Сполучені Штати дадуть таку відповідь, і додав, що делегації обох сторін зустрінуться знову після того, як Москва вивчить відповіді. Як заявив держсекретар, США та їхні союзники готові вести переговори з цього питання, і сказав, що Захід теж має свої пропозиції до Росії.

Раніше цього тижня в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

Повністю Суботнє інтерв’ю з Дмитром Кулебою читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода.