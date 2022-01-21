Переговори Блінкена і Лаврова тривали близько 90 хвилин. Про прогрес не повідомляли

Високопоставлені дипломати США і Росії провели черговий раунд переговорів у Женеві, досягнувши незначного прогресу в спробі послабити напруженість на тлі занепокоєння, що Росія може готувати вторгнення в Україну, незважаючи на попередження Заходу про серйозні наслідки.

Зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова 21 січня тривала близько 90 хвилин.

Лавров за підсумками зустрічі назвав її проміжною. Він заявив, що американська сторона пообіцяла наступного тижня подати письмову відповідь на російські вимоги про так звані «гарантії безпеки».

Голова МЗС Росії підтвердив, що на зустрічі обговорювалася ситуація навколо України, зокрема, побоювання США щодо можливого російського вторгнення до цієї країни. За словами Лаврова, офіційні представники Росії ніколи не погрожували «українському народові». За його словами, Росія неодноразово заявляла, що не планує агресії проти України.

Лавров на початку зустрічі заявляв, що хоче обговорити з держсекретарем питання про так звані «гарантії безпеки» для Росії. Він сказав, що не очікує від зустрічі прориву, але сподівається, що вона допоможе прояснити позицію США.

Блінкен, зі свого боку, перед зустріччю сказав, що це частина зусиль США та їхніх союзників щодо запобігання новій агресії Росії проти України. Він знову повторив, що у разі вторгнення в Україну Росія зустріне «швидку та єдину» відповідь з боку союзників.

Блінкен також сказав, що порушить тему громадян США, які перебувають у російських колоніях. За словами держсекретаря, він не очікує, що всі розбіжності вирішаться під час однієї зустрічі, проте пошуки дипломатичного вирішення конфлікту необхідно продовжувати.

Останніми днями держсекретар США відвідав Київ та Берлін, де провів переговори з представниками союзників та партнерів Сполучених Штатів.

Раніше цього тижня в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.