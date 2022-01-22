Політичні радники проведуть чотиристоронні переговори щодо України в Парижі – ЗМІ

Політичні радники з Росії, України, Франції та Німеччини проведуть переговори в «нормандському форматі» щодо ситуації на сході України в Парижі 25 січня, повідомило 22 січня джерело в адміністрації президента Росії Володимира Путіна, пише Російська служба «Голосу Америки».

З російської сторони у переговорах візьме участь головний переговорник Росії Дмитро Козак, додало джерело. Раніше у січні Козак сказав, що зустріч відбудеться наприкінці цього місяця.

Михайло Подоляк, радник головного переговорника України Андрія Єрмака, підтвердив, що зустріч у Парижі була запланована, але повідомив агенції Reuters, що попередню дату переговорів призначили на 26 січня.

Переговори відбудуться на тлі загострення відносин між Росією та Заходом через Україну. Західні країни стурбовані нарощуванням російської військової могутності на кордоні з Україною та попереджають про серйозні економічні наслідки, якщо Москва вторгнеться до сусідньої країни. Росія заперечує плани вторгнення в Україну, але вимагає від США та НАТО юридичних гарантій безпеки.

Чотиристоронні мирні переговори в «нормандському форматі» спрямовані на те, щоб покласти край війні на сході України між українськими урядовими військами та російськими гібридними силами.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – востаннє проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином.

Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.