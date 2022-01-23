Кулеба про можливе визнання ОРДЛО Росією: це буде повний вихід із Мінських домовленостей

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що можливе визнання ОРДЛО з боку Російської Федерації стане «повним виходом» Росії з Мінських домовленостей. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Можливе визнання «ЛНР» та «ДНР» Російською Федерацією стане очевидним і повним виходом Росії з Мінських домовленостей», – наголосив міністр у «Суботньому інтерв’ю» на Радіо Свобода.

За його словами, зараз «абсолютно беззаперечним є факт», що відповідальність за ситуацію і за майбутнє виконання Мінських угод лежить на Росії.

«Для світу є картинка тут абсолютно чіткою і очевидною. Перше. Росія є стороною конфлікту. Друге. Росія має виконувати частину Мінських домовленостей, починаючи з безпекової частини. Третє. Україна за останні роки (і в цьому є велика заслуга президента Зеленського особисто) зробила все для того, щоб зміцнити зв’язки з окупованими територіями, з громадянами України, які живуть на окупованих територіях, і для виконання Мінських домовленостей та рішень нормандських самітів», – каже Кулеба.

19 січня депутати з фракції КПРФ, включно з її лідером Геннадієм Зюгановим, внесли до Держдуми проєкт постанови палати, в якому пропонують офіційно звернутися до президента Володимира Путіна з проханням визнати незалежність «ЛНР» та «ДНР».

Автори звернення пишуть, що українська влада «стала нетерпимою до історично сформованих норм, побуту, а також волевиявлення та віросповідання» жителів Луганської та Донецької областей України. Політику Києва автори пропонують вважати схожою на «геноцид власного народу».

Звернення до Путіна зроблено на тлі безпрецедентного загострення ситуації на кордоні Росії та України. Численні джерела повідомляють про концентрацію значного угруповання російських військ у регіоні. Влада західних країн підозрює Москву у підготовці повномасштабного військового вторгнення. Кремль це категорично заперечує.