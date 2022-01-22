Кулеба розповів про переговори з Німеччиною і Нідерландами щодо блокування зброї для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода про переговори з Німеччиною і Нідерландами щодо блокування зброї для України.

«Коли в НАТО Україна намагалася дещо купити через систему закупівель НАТО, то дві країни висловили своє застереження щодо цих закупівель. Одна з них була Німеччина, інша – Нідерланди. Ми працювали багато з Нідерландами, спілкувалися, роз’яснювали, пояснювали їм. І я їхав до вас на інтерв’ю і прочитав коментар мого голландського колеги, з яким ми 12 січня розмовляли якраз на цю тему, і він сказав, що ситуація змінилася. Тепер, якщо подібний запит від України в НАТО знову надійде, то Нідерланди будуть його розглядати прихильніше. Тобто це демонструє, що потрібно говорити.

І зі своєю німецькою колегою я теж про це говорив. Це була одна з тем нашої розмови. Я вислухав її позицію, її пояснення. Вона має свої аргументи, обґрунтування. Це лінія аргументів, пов’язана з історичною відповідальністю Німеччини. Але я чітко висловив їй наші аргументи, і чому ми вважаємо, що Україна заслуговує на таку підтримку. Ця робота ведеться, і вона буде продовжуватися», – зауважив очільник українського МЗС.

Однак Кулеба додав, що Україна знає, де й у кого отримати потрібну їй зброю: «Є трек з Німеччиною. Для нас ситуація з Німеччиною – це більше політично важливо, зняти блокування. Але ми знаємо, де взяти зброю на свій захист. І ми її там беремо. І будемо брати».

Крім того, очільник МЗС анонсував, що кількість партнерів, які постачають Україні зброю, зросте.

«Британія – дуже важливе, швидке постачання. Американці – постачання. Є й інші країни, про які ви скоро дізнаєтеся публічно. Вони будуть допомагати нам зміцнювати нашу обороноздатність.

Безумовно, Росія хоче, щоб ми були слабкими. Це зрозуміло. Тому вона постійно кричить на кожному кроці: не дай Боже, ви щось будете Україні для армії постачати, це буде мати для вас наслідки! Але, попри ці погрози і крики, партнери допомагають нам. Тому що вони розуміють, що майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується в Україні в ці місяці і в цьому році», – повідомив Кулеба.

Україна 16 січня 2022 року, перед візитом німецького міністра закордонних справ Анналени Бербок до Києва, вчергове закликала ФРН надати зброю, повідомив український посол у Берліні Андрій Мельник.

7 січня 2022 року Бербок відвідала Україну і заявила, що Німеччина не змінила своєї позиції і підтримуватиме Україну шляхом дипломатії, а не зброї.

Нова правляча коаліція у Німеччині раніше заявляла, що має намір обмежити експорт озброєнь до держав за межами ЄС та НАТО.

Німеччина разом з Нідерландами блокують постачання Україні зброї через механізми НАТО від травня 2021 року. Це питання лобіювала особисто колишня канцлер Ангела Меркель, з посиланням на власні джерела повідомило видання Bild.

Україна на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання придбала 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви. Вона очікувала на поставки, але Німеччина всіляко їх блокувала. У травні представники Німеччини та Нідерландів виступили проти поставок.

У статті Bild йдеться, що Німеччина всіляко блокувала поставки вже придбаної зброї.

Під час візиту Ангели Меркель до Києва у серпні 2021 року президент України Володимир Зеленський просив її припинити блокаду закупівлі зброї, але вона заявила, що це виключено.

Відповідаючи на запитання в інтерв’ю Zn.ua , чому Німеччина, один із найбільших світових експортерів зброї, відмовляє Україні в постачанні озброєння, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен послалася на історичне тло та особливості виховання німців.

«Для Німеччини історично Східна Європа – особлива частина світу, ми всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде», – сказала посол Німеччини.

Фельдгузен зауважила, що важко знайти більшість у Бундестазі, «аби змінити думку щодо зброї для цього регіону».

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