ОП: пропозиція Ердогана щодо зустрічі Зеленського та Путіна – не нова ініціатива

Ініціатива президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана запросити президентів Росії та України на переговори не нова – про це в коментарі Радіо Свобода сказав речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров, коментуючи останнє таке запрошення.

«Ця ж ініціатива не нова, Туреччина вже запрошувала пару місяців тому, і Росія вже відповіла, що їм такий формат не цікавий», – сказав він.

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При цьому позиція Зеленського, за його словами, щодо таких зустрічей залишається незмінною:

«Україна готова говорити в будь-яких форматах, за посередництва США, за посередництва Туреччини. Будь-які формати, які б дали результати».

Никифоров також підтвердив, що Ердоган планує відвідати Україну найближчим часом.

«Це плановий візит у рамках Стратегічної ради Україна-Туреччина на рівні президентів. Так, Ердоган приїде до України найближчим часом», – повідомив речник Зеленського.

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Дату візиту він наразі не уточнює.

Напередодні речник президента Туреччини повідомив, що Ердоган розмовляв із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним і запросив їх обох провести зустріч у Туреччині. Він також заявив, що президент Туреччини планує відвідати Україну «найближчими тижнями».

У грудні 2021 року Ердоган вже заявляв про готовність організувати зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, щоб запобігти ескалації ситуації в регіоні.