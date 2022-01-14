Вірменія та Туреччина завершили перший раунд переговорів у Москві, планують продовжити

Представники Вірменії та Туреччини домовилися продовжити переговори після першого раунду переговорів у Москві 14 січня, спрямованого на нормалізацію відносин після багаторічної ворожнечі, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Віцеспікер парламенту Вірменії Рубен Рубінян і колишній посол Туреччини в Сполучених Штатах Сердар Кіліч погодилися під час зустрічі в російській столиці, що Туреччина та Вірменія повинні працювати над врегулюванням відносин «через діалог» і без попередніх умов, повідомляє міністерство закордонних справ Вірменії.

«Дата та місце другої зустрічі будуть визначені дипломатичними каналами», – повідомили в міністерстві.

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У ході переговорів МЗС Вірменії заявило, що очікує внаслідок переговорів встановлення дипломатичних відносин з Туреччиною, а також відкриття кордону між двома країнами.

Минулого місяця Вірменія скасувала заборону на імпорт турецьких товарів, а Туреччина оголосила про дозвіл чартерних рейсів до Вірменії.

Відносини між Вірменією та Туреччиною історично лишалися напруженими через масове вбивство і депортацію вірмен турками-османами в 1915 році. Вірменія наполягає, що масові вбивства є геноцидом, що Туреччина категорично відкидає.

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Вони ще більше погіршилися після війни між вірменськими сепаратистами та Азербайджаном за спірний регіон Нагірного Карабаху у 1990-х.

Перемога Вірменії у тому конфлікті спонукала Туреччину закрити кордон у 1993 році на підтримку своїх тюркських союзників у Баку.

Регіональна динаміка змінилася після шеститижневого конфлікту за Нагірний Карабах між Вірменією та Азербайджаном у 2020 році.

Туреччина підтримала Азербайджан у війні, яка завершилася припиненням вогню за посередництва Росії в листопаді 2020 року і дозволила Баку відновити контроль над частинами Нагірного Карабаху і прилеглими територіями.