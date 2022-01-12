Голова МЗС Туреччини «висловив погляди Анкари» щодо становища уйгурів під час візиту до Китаю

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що під час переговорів у Пекіні повідомив про стурбованість Анкари через ставлення китайської влади до уйгурської меншини своєму китайському колезі Ван І.

«Ми висловили наші погляди, очікування та занепокоєння щодо питань нашого порядку денного, особливо щодо тюрків-уйгурів», – сказав Чавушоглу після переговорів 12 січня.

Він додав, що сторони також обговорили економічне співробітництво.

Питання прав уйгурів є чутливим для Туреччини, оскільки уйгури мають етнічну, релігійну та мовну спорідненість із турками. Це робить їхнє становище внутрішньополітичним питанням для турецьких націоналістів та консерваторів.

Президента Туреччини Теїпа Ердогана звинувачують у тому, що він переважно мовчить про порушення прав уйгурів через економічні зв’язки та інші галузі співпраці з другою за величиною економікою світу.

У липні 2021 року Ердоган провів телефонну розмову зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, в якій сказав, що важливо, щоб уйгури жили в мирі як «рівноправні громадяни Китаю», але що Туреччина поважає національний суверенітет Китаю.

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Приблизно 50 000 уйгурів живуть у Туреччині, становлячи найбільшу їхню діаспору за межами Центральної Азії.

Сполучені Штати, деякі інші західні країни та правозахисні організації звинувачують Китай у політиці геноциду проти уйгурів та інших переважно мусульманських груп у Сіньцзяні – зокрема, через затримання, використання примусової праці, контроль населення та боротьбу з релігійними переконаннями і культурами меншин.

Пекін заперечує ці звинувачення, заявляючи, що організовує «табори перевиховання» для боротьби з ісламістським екстремізмом у багатому на ресурси північно-західному регіоні.