У Гонконгу після обшуків поліції зупинило роботу продемократичне видання Stand News

Китайська поліція провела 29 грудня обшуки в офісах Stand News, найвідомішого продемократичного видання Гонконгу. Силовики затримали кількох нинішніх і колишніх співробітників, що змусило інтернет-видання оголосити про негайне припинення роботи.

Поліція Гонконгу повідомила, що заморозила активи Stand News та заарештувала його керівників за підозрою у «крамольній публікації».

«У відповідь на ситуацію Stand News негайно припинив роботу, включно з сайтом та всіма соціальними мережами, які негайно припиняють оновлюватися та будуть видалені впродовж дня», – йдеться у дописі.

Stand News, неприбуткова організація, заснована у 2014 році, діяла на підставі статуту, який ґрунтувався на незалежності та відданості захисту «демократії, прав людини, верховенства права та справедливості».

Співробітники безпеки заявили, що вони розслідують правопорушення щодо національної безпеки, а не переслідують журналістів, Але обшук, у якому взяли участь близько 200 поліцейських, додатково посилює занепокоєння щодо свободи преси в колишній британській колонії, яка повернулася під владу Китаю в 1997 році.

Відтоді кілька відомих ЗМІ, які критикували уряд, були змушені закритися відповідно до закону, а десятки людей були заарештовані за інакомислення в будь-якій формі.