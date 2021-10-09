Університет Гонконгу демонтує скульптуру про придушення протесту на площі Тяньаньмень

Університет Гонконгу вимагає від місцевої опозиційної організації демонтувати пам’ятник жертвам розгону протестів на площі Тяньаньмень у Пекіні в 1989 році. Скульптура була встановлена 24 роки тому і має бути демонтована до середи, 13 жовтня, передає видання Hong Kong Free Press.

Адміністрація університету надіслала вимогу про демонтаж скульптури Альянсу на підтримку патріотичних демократичних рухів Китаю – некомерційній організації, що ставить собі за мету притягнення до відповідальності організаторів придушення протестів. Тоді, за офіційними даними, загинули близько 250 людей. Незалежні спостерігачі стверджують, що загиблих було значно більше.

Демонстрації в Пекіні в 1989 році розпочалися після смерті колишнього генерального секретаря ЦК компартії Ху Яобана, якого вважали прихильником лібералізації, і тривали півтора місяця. Учасники вимагали демократизації Китаю і скасування політичної монополії владної партії. Для розгону влада застосувала танки. Багато активістів протестного руху втекли до Гонконгу. У материковому Китаї вся інформація про події 1989 року досі закрита від громадськості.

До 2020 року Гонконг мав широку автономію в Китаї за принципом «одна країна – дві системи». На території міста діяло своє законодавство, була відсутня цензура, офіційно діяла опозиція. Пекін фактично скасував особливий статус міста, у ньому відбуваються арешти і суди над противниками комуністичного режиму, акції протесту з сотнями тисяч учасників були придушені.