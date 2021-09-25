Гонконгська група, яка влаштовувала щорічні акції в пам’ять про розстріл на Тяньаньмень, розпалася

Організація «Гонконгський альянс на підтримку патріотичних демократичих рухів у Китаї», яка 4 червня організовує щорічне чатування в пам’ять про протестувальників, вбитих під час розгону на площі Тяньаньмень у Китаї 1989 року, 25 вересня оголосила про розпуск після звинувачення у загрозах національній безпеці.

Ця продемократична група – остання з десятків організацій громадянського суспільства, які згорнули роботу протягом останнього року після того, як Пекін запровадив у Гонконгу масштабний закон про національну безпеку.

«Я вірю, що народ Гонконгу, незалежно від його можливостей, буде продовжувати згадувати 4 червня, як і раніше», – сказав журналістам секретар групи «Гонконзького альянсу» Річард Цой.

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Цой додав, що голосування за розпуск було підтримано 41 членом угруповання, четверо виступили проти.

Гонконг традиційно проводить найбільші щорічні акції у світі 4 червня, хоча поліція заборонила останні дві події через протиепічні заходи. Материковий Китай забороняє вшанування пам’яті та жорстко цензурує цю тему.

Китай ніколи не надавав повної інформації про репресії 1989 року. Чиновники заявили про близько 300 загиблих, але правозахисники та свідки кажуть, що загиблих могли бути тисячі.

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Пекін запровадив суперечливе законодавство про національну безпеку щодо Гонконгу рік тому, залишивши більшість відомих політиків та продемократичних активістів у в'язниці або в еміграції.

Колишня британська колонія є частиною Китаю, але керувалася за принципом «одна країна, дві системи», яка передбачає, що місто повинно мати власну правову систему та права, включаючи свободу слова та свободу преси.